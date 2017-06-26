القوات العراقية تحرر حي الفاروق في الموصل القديمة

أعلنت القوات العراقية المسلحة الاثنين تحرير #حي_الفاروق في مدينة #الموصل_القديمة من قبضة #داعش. ويقع حي الفاروق قبالة #جامع_النوري التاريخي الذي دمره المتطرفون الأسبوع الماضي. ومازال داعش يسيطر على موقع الجامع.

وكانت القوات العراقية، صدت الأحد، هجوماً كبيراً لتنظيم داعش خارج مدينة الموصل القديمة. أما في المدينة القديمة، فأعلنت القوات العراقية الأحد استعداتها السيطرة على أكثر من 90% من مساحة الموصل القديمة، آخر مناطق نفوذ داعش في المدينة ، مؤكدة أن 800 متر هي ماتبقى فقط.

"الموت أو الاستسلام"

إلى ذلك، أفادت قيادة العمليات المشتركة باطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت في مناطق الموصل القديمة الخاضعة لسيطرة التنظيم تحمل توصيات للمدنيين للنزوح عبر الممرات الآمنة، كما خيرت النداءات عناصر داعش بين الموت أو الاستسلام والخضوع الى محاكمة عادلة.

كما أشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن التنظيم حاول تقليل الضغط على عناصره المحاصريين، وشن هجمات على عدة أحياء في أقصى غرب الموصل

وبحسب القيادة فإن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من طيران الجيش تصدت للهجمات وقتلت جميع المهاجمين ونجحت باستعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية بالمناطق المستهدفة



بينما قدرت مصادر ميدانية أعداد مقاتلي داعش المتواجدين في المدينة حاليا بنحو 350 مسلحاً فقط أغلبهم من الأجانب

أما على الصعيد الانساني، فقد أوضح القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أنه تم انقاذ آلاف العوائل وأن العمليات مستمرة لكن تحتاج إلى تقدم بحذر شديد للحفاظ على ارواح المدنيين والقوات الأمنية والبنية التحتية

داعش ينحسر في 1% من الموصل القديمة

إلى ذلك، أعلنت مصادر عسكرية الأحد أن نفوذ تنظيم داعش انحسر إلى أقل من واحد في المئة بالمدينة القديمة للموصل. وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن القوات العراقية تواصل التقدم في منطقة الفاروق وقد سيطرت الأحد على أجزاء من منطقة المشاهدة شمال غربي الموصل القديمة.

ومن الجهة الجنوبية، تتقدم القوات باتجاه عمق المدينة القديمة، حيث تقاتل عناصر داعش في مناطق رأس الجادة وباب الجديد وباب البيض باتجاه منطقة الخزرج.

وأوضح العميد يحيى رسول أن المناطق المتبقية هي النبي جرجيس وسرجخانة ورأس الخور وأجزاء من باب الطوب والخزرج والمشاهدة

