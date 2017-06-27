استمع إلى قصص مؤثرة عن مأسي أطفال الموصل

تحدثت المندوبة في القسم الإعلامي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يارا خواجة، خلال مقابلة معها على قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات الآلاف من المدنيين العالقين في مناطق القتال في #الموصل، وطالبت كل الأطراف بالعمل على تمكينهم من المغادرة نحو مناطق آمنة.

ونقلت خواجة شهادتها حول الوضع في #مستشفى_الموصل العام عند وصول عشرات المصابين، بينهم #الطفلة_سكينة وهي وحيدة والدها بعد فقده لكامل العائلة قبل أن تلحق بهم ابنته سكينة.

وتطرقت خواجة للوضع النفسي للأطفال، بعد ما عايشوه بسبب القتال الذي لا يدركون معناه. وعرضت قصة #الطفل_سعد الذي انتشلته والدته من تحت ركام منزلهم الذي انهار، فيما لم تتمكن من انتشال طفليها الآخرين.