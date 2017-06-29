التحالف: استعادة الموصل من داعش خلال أيام

أعلن متحدث باسم #التحالف_الدولي في بغداد الخميس أن استعادة مدينة #الموصل في شمال #العراق من تنظيم داعش باتت على الأرجح مسألة "أيام".

وقال الكولونيل الأميركي، راين ديلون، في مؤتمر عبر الفيديو من بغداد إن الإعلان الرسمي عن استعادة الموصل "ستقوم به الحكومة العراقية. أنا لا أستطيع تحديد الموعد مكانها، إلا أنني أرى ذلك خلال أيام وليس أسابيع".

وتواصل القوات العراقية هجومها الخميس على آخر المعاقل التي لا يزال يحتفظ بها داعش في الموصل.

وأكد ديلون أن داعش متواجد في مستشفى في شمال المدينة وفي البلدة القديمة بالموصل، لكن تم قطع الاتصالات بين هذين المكانين.

وأضاف أنه قبل بدء هجوم جديد لقوات مكافحة الإرهاب العراقية صباح الخميس، كان داعش يسيطر في البلدة القديمة على "كيلومترين مربعين".

وألمح إلى أن "المدينة القديمة لا تزال مهمة شاقة وخانقة".

وأشار إلى أن وجود مدنيين وعوائق ومقاتلين "في كل ركن يجعل تقدم القوات العراقية صعبا للغاية"، في الشوارع الضيقة.

لكنه قال إن "شجاعة" و"عزم" القوات العراقية، بدعم من قوات التحالف "ستؤدي إلى تحرير وشيك".

واستعادت القوات العراقية الخميس في البلدة القديمة مسجد #النوري، حيث ظهر زعيم تنظيم داعش أبو بكر #البغدادي علنا للمرة الأولى والأخيرة.