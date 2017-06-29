الجيش العراقي يعلن السيطرة على جامع النوري بالموصل

أعلن الجيش العراقي، الخميس، سيطرته على جامع النوري الكبير في المدينة القديمة غرب الموصل. واشار التلفزيون العراقي إلى انهيار كيان داعش.

واعتبر رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي خلال زيارة لقطعات الجيش في الموصل أن التقدم الذي يحصل في المدينة يقرب نهاية التنظيم، مشددا على أهمية الحفاظ على حياة المدنيين والبنى التحتية.

وأظهرت لقطات جوية حديثة مشهداً عاماً للدمار الذي ألحقه تنظيم #داعش الإرهابي بـ #جامع_النوري في #الموصل.

وكشفت الصور التي التقطتها طائرة بدون طيار لمنطقة جامع النوري ومنارته #الحدباء بعد تفجيرهما من قبل مسلحي التنظيم يوم الأربعاء الماضي 21 يونيو، حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة.

وكان الجيش العراقي أعلن الأسبوع الماضي، أن داعش فجر مسجد النوري الكبير ومنارته مع اقتراب القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من الموصل من موقع المسجد.

وكان زعيم التنظيم أبوبكر #البغدادي أعلن من منبر هذا المسجد ما يسمى ب"الخلافة" في مناطق شاسعة بالعراق و #سوريا قبل ثلاثة أعوام.

يذكر أن #منارة_الحدباء تعتبر أقدم مئذنة في المنطقة ويعود تاريخها إلى 9 قرون مضت.

ويعود تاريخ مسجد النوري العتيق في الموصل، إلى نور الدين زنكي، الذي حارب "الصليبيين" في القرن الثاني عشر، وقد شيد في عامي 1172 و1173 بعد وفاة زنكي بوقت قصير.

وعندما زاره الرحالة الشهير ابن بطوطة بعد قرنين من الزمان، كان قد بدأ انعطاف المنارة، ولهذا السبب أطلق عليها اسم #الحدباء. وشيد المسجد بأشكال هندسية معقدة في تصاميم وجدت أيضا في إيران ووسط آسيا.

وقال نبيل نور الدين، وهو باحث في الآثار والتاريخ متخصص في الموصل ومنطقة نينوى، إن المنارة لم تشهد أعمال تجديد منذ عام 1970، ما جعلها في خطر من التفجيرات، وهو ما حدث بالفعل.