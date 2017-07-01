العراق.. الجيش يستعد لمعركتي الحويجة وتلعفر

كشف المتحدث الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب في #العراق ، صباح النعمان، الجمعة، أن جهاز مكافحة الإرهاب وضع خطة لاستعادة #الحويجة و #تلعفر، مؤكدا أنه في حال صدور الأوامر ستكون قوات مكافحة الإرهاب على أتم الاستعداد للمشاركة في أي عمليات ضد داعش.

وأضاف النعمان أن القوات العراقية ضيقت الخناق على تنظيم #داعش الذي بات محاصرا في ثلاث مناطق في الموصل.

وكشف أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتت على بعد 400 متر عن ضفة نهر #دجلة التي تعد آخر هدف في المحور الوسطي للمدينة القديمة.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني عراقي، مساء الجمعة، أن القوات المشتركة صدت هجوما لتنظيم #داعش على #معبر_الوليد الحدودي مع #سوريا غربي محافظة #الأنبار. وأضاف أن تنظيم داعش نفذ هجوما على ميليشيات الحشد الشعبي وحرس الحدود شمال منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا غربي محافظة الأنبار.

وقال ضابط في الجيش العراقي إن عشرة من القوات الأمنية قتلوا، وأصيب أربعون آخرون في الهجوم.