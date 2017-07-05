الموصل.. القوات الأمنية تسيطر على ساحة باب الطور

توقع #قادة_عسكريون عراقيون إعلان النصر النهائي في #الموصل خلال أيام، حيث تواصل القوات المشتركة تقدمها وتضيق الخناق على آخر معاقل داعش وسط الموصل القديمة، وذلك بعد مواجهات عنيفة استخدم خلالها التنظيم كل ما يمتلكه من انتحاريين ومفخخات وقناصة.

وكل ما تبقى لتنظيم داعش في عاصمة خلافته أقل من 500 متر مربع، وفيها يضيق الخناق على من تبقى من مقاتليه، الذين ما زالوا متحصنين في آخر جيوبهم وسط الموصل القديمة.

استعادت قوات الشرطة الاتحادية ساحة باب الطوب وجامع خزام ومحيطه، كما تمكنت من السيطرة على طريق خالد بن الوليد في المدينة القديمة وفقا لقائد عمليات نينوى.

فيما أكد معاون قائد العمليات الخاصة الأولى في قوات مكافحة الإرهاب اقتحام حيي الميدان والشعارين.

وبعد السيطرة على مستشفى الجمهوري والمجمع الطبي شمال الموصل القديمة، لم يتبق لداعش سوى جيب واحد وفقا للتحالف الدولي.

تنظيم داعش الذي يتخبط ويلفظ أنفاسه الأخيرة، أقدم على إعدام مئتي مدني من أهالي قضاء تلعفر، التي تبعد نحو ستين كيلومترا شمال غرب الموصل, وذلك بعد محاولتهم الهروب, وفق ما كشفت مصادر محلية.

فيما تتوجه الأنظار إلى قضاء تلعفر، الذي سيكون مسرحا للعمليات في المرحلة التالية بعد إعلان الساحل الأيمن للموصل خاليا من تنظيم داعش, وهو ما يتوقع أن يتحقق خلال الأيام أو بل الساعات القادمة.







