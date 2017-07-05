تصويت على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تصويت مجلس الوزراء على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي.



ويأتي تصويت المجلس بعد زيارة العبادي الأخيرة إلى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث أتفق الطرفان على إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين لدعم مشاريع الإقتصاد والصناعة والطاقة وإعادة إعمار المناطق المحررة بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف..

