العراق.. التلفزيون الرسمي يعلن استعادة الموصل بالكامل

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، الأحد، استعادة الموصل بالكامل، فيما أفاد مراسل "الحدث" السيطرة على الموصل القديمة ومطاردة فلول داعش.

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، الأحد، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأصدر المكتب بيانا يؤكد أن العبادي "وصل مدينة الموصل المحررة وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وأظهرت صور نشرت على حساب رئيس الوزراء الرسمي على "تويتر" ، العبادي مرتديا زيا عسكريا أسود اللون وقبعة، لدى وصوله إلى الموصل معلنا استعادة السيطرة الكاملة على المدينة.

لكن الإعلان صدر فيما تستمر المعارك في #المدينة_القديمة بغرب #الموصل .

وبدأت القوات العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم #داعش منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

ويشكل تحرير الموصل أيضا، خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم داعش العام 2014، رغم تفوقها عدديا.

ومع أن خسارة المدينة ستشكل ضربة كبيرة للتنظيم، فإنها لن تمثل نهاية التهديد الذي يشكله، إذ يرجح أن يعاود المتطرفون وبشكل متزايد تنفيذ تفجيرات وهجمات مفاجئة تنفيذا لاستراتيجيتهم التي اتبعوها في السنوات الماضية، خصوصا وأن التنظيم ما زال يسيطر على مناطق عراقية عدة.