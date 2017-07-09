العراق.. هيئة سياسية بارزة ترفض استقلال كردستان

جددت #الهيئة_السياسية_للتحالف_الوطني الذي يمثل المكوّن الشيعي الحاكم بالعراق، رفضها لإجراء استفتاء حق تقرير المصير لإقليم #كردستان بالاستقلال عن #العراق .

واعتبرت الهيئة أن وحدة البلاد "خط أحمر"، وطالبت بتأجيل عقد مؤتمر للسنة في العاصمة #بغداد إلى ما بعد طرد تنظيم #داعش من جميع الأراضي العراقية.



وفي هذا السياق أوضح عضو التحالف النائب عباس البياتي، لوسائل إعلام عراقية، أن الاجتماع تناول الأولويات بعد استعادة الموصل، موضحا أن الاجتماع شدد على ضرورة تهيئة الأجواء والظروف المناسبة بعد استكمال استعادة الحويجة والأنبار قبيل عقد أي مؤتمرات.