رئيس مجلس النواب العراقي يكشف عمليات خطف جماعية

كشف #رئيس_مجلس_النواب العراقي #سليم_الجبوري، السبت، عن اختطاف العشرات من المكون السني في منطقة "جرف الصخر" في محافظة #بابل، داعيا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الإسراع بتحريرهم من قبضة المختطفين، وفقا لما بثته قناة "الحدث" الأحد.

وأكدت مصادر محلية أن مجموعة من ميليشيات كتائب #حزب_الله في #العراق قامت باختطاف نحو 62 شخصا أغلبهم من عشيرة "الجنابيين "النازحين من ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكر شهود عيان من أبناء المنطقة أن أفراد تلك الميليشيات داهموا الحي العسكري في قضاء المسيّب شمالي المحافظة، واقتحموا المباني التي يأوي إليها نازحو الناحية الذين تم تهجيرهم قسراً منذ أكثر من ثلاث سنوات من مناطقهم ومنعوا من العودة إليها في منطقة جرف الصخر.