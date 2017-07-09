عشائر الأنبار تعتزم رفع دعاوى محلية ودولية ضد قطر

أكد عضو مجلس #عشائر_الأنبار في #العراق الشيخ سعد عبد الله الفهداوي، أن عشائر الأنبار تعتزم رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد #قطر.

وقال الفهداوي في حديث لـوسائل إعلام عراقية، إن الأخبار التي تذاع على شاشات التلفاز تتضمن دعم دولة قطر للإرهاب في العراق وبقية الدول الأخرى التي تعاني من وجود #داعش والقاعدة.

وأضاف الفهداوي أنه إذا ثبت لقطر علاقة بدعم الإرهاب في العراق سوف نقوم برفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد دولة قطر، مشيرا إلى أن قسما من المحامين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى. وتابع أنه سيدعو المواطنين المتضررين إلى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم.