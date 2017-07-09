العراق.. قوات النخبة تصل ضفة دجلة بالموصل القديمة

أعلن التلفزيون العراقي، الأحد، أن قوات النخبة وصلت إلى ضفة نهر دجلة بالموصل القديمة في معركتهما الحاسمة ضد تنظيم داعش.

هذا وأبلغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة #حيدر_العبادي التحالف الوطني خلال اجتماع هيئته السياسية، السبت، أن معركة استعادة #الموصل تدور رحاها حالياً في الأمتار الأخيرة المتبقية تحت سيطرة #داعش.

وبحسب ما تسرب عن الاجتماع، فإن العبادي قال إن النصر على داعش بات قاب قوسين أو أدنى، وفقا لما بثته قناة "الحدث" الأحد.

ومن جانبه، أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، السبت، أن عددا من عناصر تنظيم داعش حاولوا الفرار من جيوبهم الأخيرة غرب الموصل عبر نهر دجلة، إلا أنهم قتلوا خلال تلك المحاولات.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا أفادت فيه أن قطعات عمليات #نينوى تقتل 35 عنصرا وألقت القبض على 6 آخرين حاولوا الفرار من #الموصل_القديمة .

وفيما قال قال جنرال أميركي إن إعلان النصر في الموصل قريب. أعلن مصدر أمني عراقي أنه من المنتظر أن تستكمل القوات المشتركة استعادة ما تبقى من المدينة القديمة اليوم الأحد.

وأوضح أن القوات العراقية اقتربت من نقطة التماس مع بعضها البعض، وأن عناصر التنظيم ما زالوا يقاتلون في منطقة صغيرة لتستكمل بذلك استعادة كامل الموصل.