العبادي يهنئ بالنصر ولندن تطلب المزيد للقضاء على داعش

أكد رئيس الوزراء حيدر #العبادي أن جولته في #الموصل أمس كانت لمتابعة اللحظات الأخيرة لمعركة الموصل، وشدد العبادي على أن #النصر سيعلن بعد انتهاء الوحدات العسكرية تماما من عملياتها في المدينة، فيما قال وزير الدفاع البريطاني #مايكل_فالون إن أمام القوات العراقية شوط طويل للقضاء على داعش نهائيا.

وذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته إلى مدينة الموصل، أن المعركة ستحسم في وقت قريب مؤكدا أن التنظيم لا يمتلك سوى جيب أو جيبين في مناطق شرق #الموصل_القديمة ، وخير عناصر التنظيم المختبئين وسط المدنيين بين الموت أو تسليم أنفسهم إلى السلطات.

وفيما أعلنت مصادر أمنية أن القوات العراقية المشتركة أنجزت مهامها القتالية في الموصل القديمة، أشارت مصادر عسكرية إلى وجود داعش في بعض جيوب المدينة وخصوصا منطقتي القليعات والشهوان ما يعوق إعلان النصر رسميا.

وصرح العبادي في هذا الصدد "نحن في اللحظات الأخيرة للقضاء على تنظيم #داعش ، أعطي مجال للقوات البطلة لإنهاء آخر جيوب داعش قبل إعلان النصر الكبير".

وأضاف: "إعلان النصر الكبير في #معركة_الموصل ، لن يتم قبل الانتهاء التام من العمليات العسكرية ".

من جانبه قال العميد يحيى الزبيدي، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق "عسكريا الموصل أصبحت تحت سيطرة قطعاتنا وماتبقى هو إعلان النصر النهائي على التنظيم الإرهابي".

ورغم ذلك إلا أن بريطانيا الشريك الأساسي في #التحالف_الدولي ضد داعش أعلنت تحفظها على أي تسرع لإعلان حسم معركة الموصل، وقال وزير دفاعها مايكل فالون إن أمام القوات العراقية شوط طويل للقضاء نهائيا على التنظيم.

ولايزال داعش يسيطر على مساحات شاسعة ومتفرقة في العراق، خصوصا في الضفة الغربية من الشرقاط، والحويجة جنوب الموصل، وكذلك مدن عانة وراوة والقائم غرب الأنبار، القريبة من مناطق نفوذه في سوريا.