العراق.. أجانب "داعش" يعلنون قضاء تلعفر ولاية مستقلة

بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش في الموصل كشف موقع السومرية الإخباري العراقي عن أن عددا من قيادات التنظيم الأجانب أعلنوا قضاء تلعفر ولاية مستقلة عن دولة داعش المزعومة تحت طائلة المعاقبة لكل من يخالف تلك الاوامر وذلك في تطور مفاجئ يعكس حالة الانقسام والفوضى التي يعيشها داعش بعد انهيار عاصمته والأنباء عن مقتل زعيمه البغدادي.

فيما أزيلت كافة اللافتات والمطبوعات التي تحمل مسمى ولاية نينوى وذلك بعد قيام داعش بمنح أبرز أحياء تلعفر إلى قادته العرب والأجانب بعد طرد عشرات الأسر إلى أطرافها تحت تهديد السلاح.

إضافة إلى نقل المدنيين من القرى المحيطة بمركز القضاء إلى داخله لاستخدامهم كدروع بشرية، وتفخيخ الطرق والمباني, استعدادا لمعركة حاسمة وشيكة.

ليصبح قضاء تلعفر وهو الأكبر في محافظة نينوى خاضعا بالكامل لسيطرة اجانب داعش ، دون أي نفوذ للقيادات المحلية, التي قلمت أظافرها, بعد سلسلة تصفيات داخلية خلال الأسابيع الماضية.