عرض عسكري في بغداد احتفالاً بعودة الموصل

مع الإعلان عن عودة الموصل من قبضة #داعش، شهدت ساحة الاحتفالات في #بغداد، السبت، استعراضاً عسكرياً، بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبمشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وميليشيات الحشد الشعبي.

وإلى ذلك، أكد مدير بلدية نينوى عبد الستار الحبو، أكد أن حجم الأضرار في الجانب الأيسر لمدينة #الموصل بلغ نحو 70 بالمئة، فيما بلغ في الجانب الأيمن نحو 90 بالمئة.

ومن جهته، قال وزير الإعمار والإسكان العراقي إن لديه خطة عاجلة لإعمار #الموصل_القديمة وأخرى بعيدة المدى لإعمار المدينة بالتنسيق مع مجلس محافظة نينو.

وإلى ذلك، أفادت #منظمة_الهجرة_الدولية كانت أكدت أن من بين أكثر من مليون شخص فروا من المعارك عقب الحملة التي انطلقت ضد داعش في أكتوبر، لم يتمكن 825 ألف من العودة.

وأعلنت منظمة #اليونيسف أن أكثر من 500 طفل قتلوا في المواجهات التي يشهدها #العراق خلال الستة أشهر الماضية.