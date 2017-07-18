تحذيرات أممية من الثأر من أهالي عناصر داعش بالموصل

طالبت #الأمم_المتحدة #الحكومة_العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على سيادة القانون والنظام و #وقف_الانتهاكات التي تتعرض لها #عائلات كان بعض أبنائها في صفوف تنظيم #داعش .

معاناة من نوع آخر تعيشها عائلات في #الموصل العراقية ليست كباقي عائلات المدينة المحررة، فهي عائلات كان بعض أبنائها أو أقاربها، في صفوف تنظيم داعش.

وصمة عار لن تنمحي من تاريخ هذه العوائل، إلا أن ذلك ليس أسوأ ما في واقعهم، بل ما يعيشونه من معاناة وحياة بائسة في مخيمات خاصة بعد تحرير المدينة من التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها لأكثر من عامين وارتكب بأهلها من الجرائم الوحشية ما ارتكب.

أوضاع هؤلاء المعيشية وما يتعرضون له من انتهاكات دفع بالأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة العراقية بالتحرك لحمايتهم والتصدي للأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الموجه ضدهم.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد انتقد ما تعرضت له هذه العائلات من عمليات طرد ومصادرة منازل وغيرها من تدابير الانتقام والعقاب الجماعي.

ممارسات ارتفعت معها أصوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية لتطالب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على سيادة القانون والنظام ووقف عمليات الإخلاء والأعمال الانتقامية.

الحكومة العراقية من جهتها كانت قد لجأت إلى إلحاق العديد من هذه الأسر بمخيمات مخصصة لإعادة التأهيل فكرياً، كما هدفت إلى إبعادهم عن المناطق التي تم تحريرها خوفاً من عمليات ثأر قد تطالهم خاصة بعد تحرير الموصل.