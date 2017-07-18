ميليشيا "الحشد" تهدد أهالي شمال بابل بالمغادرة أو القتل

قال أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقية إن الخطف والتهديد من قبل مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من العراق تؤسس لحالة شاذة قوامها الرغبة في احداث تغييرات ديموغرافية وخرق مبادئ حقوق الإنسان والسلم الأهلي.



واثار النجيفي قضية المختطفين في جنوب بغداد مع الرئيس العراقي مشيرا إلى اختطاف 489 عراقيا في السنتين الأخيرتين.

وكانت الأنباء من محافظة بابل جنوب العاصمة أكدت أن ميليشيات الحشد الشعبي حددت مهلة 24 ساعة لأهالي مناطق شمالي بابل للرحيل عنها، مهدّدة إيّاهم بالقتل في حال تأخرهم بذلك.

من جانبه أشار النائب عن تحالف القوى العراقية، أحمد السلماني إلى أنّ الأهالي يتعرّضون لحملات طائفية ممنهجة؛ تمثّلت بخطف ما يقرب من ألف مواطن، وقتل المئات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة..

