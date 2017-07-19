سليماني: الحشد الشعبي حوّل العراق إلى جيش "عقائدي"

أعلن قائد ميليشيات #فيلق_القدس في الحرس الثوري الإيراني، #قاسم_سليماني، أن انضمام #الحشد_الشعبي إلى الجيش العراقي حوّله إلى جيش عقائدي، ولذلك تمكن من الانتصار على تنظيم #داعش في الموصل، وفقاً لقناة "الحدث" الأربعاء.

وأضاف سليماني أن النظام السوري هو جسر عبور إلى # لبنان وفلسطين، مشيراً إلى أن سقوط النظام السوري يعني بالتالي هزيمة للمشروع الإيراني، على حد تعبيره.

وفي ظل هذه التطورات، كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، عن زيادة موازنة ميليشيات الحشد الشعبي والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن الزيادة في الموازنة لميليشيات الحشد فقط لدعم المقاتلين، وحذر الأحزاب من استغلال قوت المقاتلين لدعم دعاياتهم الانتخابية.

وأوضح العبادي أن الحكومة العراقية لن تحل ميليشيات الحشد الشعبي، وأنها ستبقى أعواما لأن العراق في مواجهة #الإرهاب، على حد تعبيره.

وأفاد العبادي أن بعض الجهات تحاول بيع ميليشيات الحشد إلى دول أخرى.