قائد عمليات نينوى: معركة تلعفر ستكون أسرع من الموصل

توقع قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، أن معركة َ تلعفر ستكون سريعة ولن تستغرقَ ما استغرقته معركة الموصل من وقت.

هذا ووقع شيوخ عشائر غرب الأنبار بهدفِ دعم ِ الجهودِ العسكرية الحكومية لطرد تنظيم داعش المتطرف من مناطقهم.

وشدد شيوخ العشائر على أهمية مشاركة أبناء مناطق غرب الأنبار في معارك التحرير تحت مظلة الحشد العشائري.



وتتضمن وثيقة العهد 28 بندا أبرزها إعلان موقف واضح من داعش، والتزامٌ بدعم القانون، وتعهدٌ بعدم أخذ الثأر بعيدا عن الأطر القانونية وإعادة ِ العوائل النازحة غير المنتميةِ لداعش.

واتفق المجتمعون على تشكيل مجلس شورى العشائر الغربية لمعالجة الأفكار الضالة.



هذه الاجتماعات العشائرية مع الحكومةِ المحلية باتت مدعومة دوليا من خلال الأمم المتحدة، وحكوميا من أجل حصر السلاح بيد الدولة والبحثِ عن دعم عشائري لإعادة ِ الاستقرار والإعمار في تلك المناطق المحرّرة وأخرى تنتظر ساعة الصفر لتحريرها.