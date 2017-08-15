العراق.. إقالة متحدث وزارة الدفاع بعد تصريحه عن تلعفر

أقال #وزير_الدفاع العراقي #عرفان_الحيالي، الثلاثاء، المتحدث باسم الوزارة عقب تصريحات أعلن فيها عن انطلاق عمليات استعادة مدينة #تلعفر من تنظيم داعش في شمال العراق، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا أشارت فيه إلى أن الحيالي أصدر أمرا بإقالة العميد #محمد_الخضري من منصبه.

وقال مسؤول في #قيادة_العمليات_المشتركة، إن الخضري أعيد إلى "المحاربين بعد تصريحه الذي أعلن فيه بدء معركة تلعفر".

وإثر تلك التصريحات، أصدر المتحدث باسم العمليات المشتركة التي تدير المعارك ضد تنظيم #داعش نفيا.

وقال العميد يحيى رسول إن "العمليات لم تبدأ بعد. نحن بانتظار أوامر القائد العام لإعلان الساعة الصفر"، مضيفا أن "القطعات العسكرية تجري الاستحضارات وهناك ضربات استنزافية وتجريدية لقدرات عناصر التنظيم الإرهابي باستهداف" مقراته ومواقعه.

وتحديد موعد انطلاق العمليات محصور برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.