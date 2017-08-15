العراق.. انطلاق معركة تلعفر بقصف جوي على داعش

أعلن العراق بدء قصف جوي على تلعفر الخاضعة لسيطرة داعش، وقال المتحدث باسم #وزارة_الدفاع العراقية محمد #الخضري للحدث أن الهجوم البري لانتزاع السيطرة على المدينة سيبدأ عند الانتهاء من الحملة الجوية.

وأضاف #الخضري إن معركة #تلعفر قد انطلقت من خلال البدء بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم #داعش في المنطقة ...

وأشار الخضري في اتصال سابق مع الحدث إلى استكمال جميعِ الاستعدادات لبدء تحرك القطعات البرية بهدف استعادة قضاء تلعفر ومناطق اخرى مثل الحويجة، ملمحا الى أن القواتِ العسكريةَ العراقية قد تخوض معركتين في نفس الوقت ضد تنظيم داعش.

وأعلن الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية العراقية أن طلائع قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والثالثة وافواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الاليات المدرعة وصلت الى مشارف تلعفر، لافتاً الى اسكتمال كافة التحضيرات اللوجستية لمعركة تحرير تلعفر من تنظيم داعش

