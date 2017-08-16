الشرطة الاتحادية: نشر قناصين على مشارف تلعفر

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية الثلاثاء، نشر قناصين على مشارف قضاء #تلعفر تمهيداً لشن العملية العسكرية المرتقبة ضد تنظيم #داعش.

وقال قائد #الشرطة_الاتحادية رائد جودت في بيان إن طلائع قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والثالثة وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة وصلت إلى مشارف #تلعفر

وأكد جودت استكمال كافة التحضيرات اللوجستية لبدء معركة استعادة تلعفر من قبضة داعش.

من جهته، أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي استكمال الخطط العسكرية لعملية استعادة قضاء تلعفر، مشيرا إلى أن القوات بانتظار تحديد ساعة الصفر للتحرك.

وأكد الزبيدي في مقابلة سابقة مع قناة الحدث، أن القصف الجوي والمدفعي لأهداف داعش داخل تلعفر يتم وفق معلوماتٍ استخباراتية دقيقة تحضيراً للعملية البرية.

وحول مدن غرب #الأنبار التي مازالت بيد داعش، قال الزبيدي إن العمليات العسكرية في تلك المناطق هي لإضعاف التنظيم المتطرف هناك.