العبادي: من الخطأ تمدد العمل الحزبي الى مؤسسات الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي عن إطلاق الترشيح للتقديم للمناصب العليا والهيئات المستقلة. وأكد خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء أن الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من المحاصصة وأن تكون مستقلة فعلاً، وأن "عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤدي إلى الظلم والفساد وتدمير المجتمع" .

إلى ذلك، ذكر العبادي في بيان صادر عن مكتبه، أنه "لا يمكن إقامة نظام سياسي دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدد العمل الحزبي إلى مؤسسات الدولة والتعيين على أساس الولاء الحزبي والشخصي". وأضاف: "نحن على أعتاب عهد جديد وبتحقيق العدالة نوجه ضربة قاصمة للإرهاب والفساد"، مردفاً: "إننا دولة مواطنة ولسنا دولة مكونات، والتنوع قوة للعراق وجميع المواطنين متساوون ومن الدرجة الأولى وليسوا أتباعا لأحد" .

كما أكد العبادي فتح المجال أمام "المواطنين الكفوئين" كمرحلة أولى لإنهاء التعيين بالوكالة، والسير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي حسب ما ذكر البيان .