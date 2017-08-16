انتحاريو داعش يهاجمون القوات العراقية في بيجي

أفاد مصدر أمني في محافظة #صلاح_الدين، الأربعاء، أن 7 عناصر من القوات العراقية قتلوا وجرح 6 آخرون في هجوم انتحاري نفذه 5 انتحاريين من #داعش.

وأكد المصدر أن التنظيم دفع خمسة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة لمهاجمة مجمع مقرات للقوات الأمنية (الشرطة الاتحادية والجيش ) في حي المصافي شمال #بيجي.

إلى ذلك، أشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن اشتباكات دارت بين القوات الأمنية من جهة والانتحاريين من جهة أخرى من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

وقال محمد الأسدي، وهو عقيد في #الجيش_العراقي، إن أحد المهاجمين فجر سترته الناسفة عند مدخل المجمع، فيما اشتبك الأربعة الآخرون مع الحرس لنحو ثلاث ساعات. وأضاف أن أفراد الجيش والشرطة تمكنوا من قتل المهاجمين الأربعة الآخرين، كما أصيب ستة من أفراد القوات.

وانهارت فعليا الشهر الماضي "دولة داعش" التي أعلنها التنظيم عندما أحكمت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرتها على مدينة #الموصل في شمال العراق بعد عملية استمرت تسعة أشهر.

ولا تزال بعض المناطق بما في ذلك بلدات صغيرة ومناطق جبلية تحت سيطرة داعش، خاصة على الحدود.