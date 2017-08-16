تركيا: استفتاء كردستان قد يؤدي لحرب أهلية

في تصريح تركي جديد شاجب لمسألة الاستفتاء، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن الاستفتاء المقرر إجراؤه حول استقلال إقليم #كردستان، المنطقة الكردية الواقعة في شمال #العراق، قد يفاقم الوضع في المنطقة، بل يؤدي إلى حرب أهلية.

وأعلن إقليم كردستان العراق أنه سيجري استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر، متجاهلاً بذلك تحذيرات دولية بما في ذلك تحذيرات من تركيا من أن الاستفتاء سيؤدي إلى صراع مع #بغداد. وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية.

يذكر أن رئيس وفد #إقليم_كردستان المفاوض إلى #بغداد روز نوري شاويس، أعلن الثلاثاء رفض الوفد #تأجيل_الاستفتاء على #استقلال_الإقليم.

في حين وصف رئيس الوزراء حيدر #العبادي اللقاء الذي جرى بينه وبين شاويس بالودي والعميق، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد و #أربيل بالحوار وبما يضمن وحدة الأراضي العراقية.