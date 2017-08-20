معركة تلعفر.. القوات العراقية تتقدم غرباً

أعلن الفريق رائد جودت أن القوات العراقية تمكنت من تحرير مناطق محصورة تقع في غرب تلعفر. وقال جودت إن قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الآلية ومغاوير النخبة بإسناد ميليشيات الحشد الشعبي، استعادت السيطرة على مناطق عبرة النجار وعبرة حنش والعبرة الكبيرة وعبرة الصغيرة، مضيفاً أنها تواصل تقدمها في المحور الغربي.

وكان رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة #تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى بشمال #العراق.

وقال العبادي في بيان متلفز: "ها هم الأبطال يستعدون لتحرير تلعفر"، مضيفاً "أقولها للدواعش لا خيار أمامكم إلا الاستسلام أو القتل". وأوضح أن القوات العراقية كافة من جيش وشرطة اتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وميليشيات الحشد الشعبي والقوات المحلية ستشارك في العملية العسكرية، بمساندة من التحالف الدولي.

وتأتي عملية استعادة تلعفر، بعد نحو شهرين من إعلان رئيس الوزراء العراقي "تحرير" مدينة الموصل بعد معارك ضارية استمرت 9 أشهر.