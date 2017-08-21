بغداد تنفي تقديم تنازلات لأربيل لتأجيل استفتاء كردستان

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقديم #بغداد تنازلات للأكراد لتأجيل الاستفتاء في #كردستان والمقرر الشهر المقبل.

تصريحات مكتب العبادي تأتي ردا على إعلان مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني "ملا بختيار" أن أكراد #العراق قد يدرسون احتمال تأجيل الاستفتاء المقرر في سبتمبر مقابل ضمانات من الحكومة المركزية في بغداد ووثيقة تسمح لهم بإجراء الاستفتاء العام المقبل.

وقال "بختيار" إن وفدا كرديا يزور بغداد للاطلاع على مقترحات من قادة عراقيين قد تقنع الأكراد بتأجيل التصويت، داعيا بغداد لإبداء استعداد لمساعدة الأكراد على تخطي أزمة مالية وتسوية ديون مستحقة على حكومتهم تقدر ما بين عشرة واثني عشر مليار دولار بما يساوي تقريبا الميزانية السنوية لكردستان.