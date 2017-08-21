تحذيرات من مشاركة ميليشيات الحشد في معركة تلعفر

حذرت العشائر العربية في محافظة #نينوى مجددا من مشاركة #ميليشيات_الحشد_الشعبي في #معركة_تلعفر.

وقالت إن هذه المليشيات سترتكب انتهاكات كبيرة ضد السكان وستقوم بعمليات تغيير ديمغرافي على غرار ماجرى في مدينة #الموصل وسهل نينوى. خاصة وأن القضاء يكتسب حساسية كبيرة بسبب ما تشكله تركيبة السكان المتنوعة والتي تتكون من التركمان الشيعة والسنة إضافة إلى العرب السنة والأكراد والأقلية المسيحية.

جاء التحذير على خلفية إعلان مشاركة ميليشيات الحشد بواقع 12 لواء عسكريا فضلا عن تصريح الناطق باسم ميليشيات الحشد أحمد الأسدي الذي كشف عن جود مستشارين إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبناني يقدمون الدعم للميليشيات وهو الأمر الذي أحرج رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد أن معركة تلعفر معركة عراقية بحتة.