عشائر نينوى تحذر من مشاركة "الحشد" في معركة تلعفر

حذرت العشائر العربية في محافظة #نينوى مجددا من مشاركة ميليشيات #الحشد_الشعبي في معركة #تلعفر، نقلا عن قناة "الحدث"، الاثنين.



وقالت العشائر إن هذه الميليشيات سترتكب انتهاكات كبيرة ضد السكان وستقوم بعمليات تغيير ديمغرافي على غرار ما جرى في مدينة الموصل وسهل نينوى. خاصة وأن القضاء يكتسب حساسية كبيرة بسبب ما تشكله تركيبة السكان المتنوعة والتي تتكون من التركمان الشيعة والسنة إضافة الى العرب السنة والاكراد والأقلية المسيحية.

وجاء التحذير على خلفية إعلان مشاركة ميليشيات الحشد بواقع 12 لواء عسكريا فضلا عن تصريح الناطق باسم ميليشيات الحشد، أحمد الاسدي، الذي كشف عن جود مستشارين إيرانيين وأخرين من حزب الله اللبناني يقدمون الدعم للميليشيات وهو الأمر الذي أحرج رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد أن معركة تلعفر معركة عراقية بحتة.