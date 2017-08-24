العراق.. مجلس محافظة بابل يبدد حلم عودة أهالي جرف الصخر

قرر مجلس محافظةِ #بابل العراقية تبني #مشروعَ_قرار تقدم به أعضاءُ من المجلس يمثلون ائتلاف دولة القانون برئاسة #نوري_المالكي يتضمن مقاضاة كل من يطالب بالعودة إلى #جرف_الصخر سواء كان من الأهالي أو من الكتل الحزبية في البلاد.

حلم أهالي منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل بالعودة إلى منازلهم تبدد.

الآلاف من أهالي المنطقة من السنة كانوا نزحوا عن منازلهم قسرا في العام 2014 بسبب أعمال العنف وتمدد خطر #الإرهاب .

الأهالي ظنوا أن نزوحهم مرحلة مؤقتة ليتضح لاحقا أنه جزء من خطة لتغيير الوضع السكاني في المنطقة.

فرغم طرد الإرهابيين من جرف الصخر إلا أن مجلس المحافظة يبحث إصدار قرار بمقاضاة أي جهة أو فرد يطالب بعودة الأهالي إلى جرف الصخر التي تحولت لمدينة أشباح تسيطر عليها ميليشيا حزب الله العراقي.

مشروع القرار قدمه أعضاء من مجلس المحافظة يمثلون ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.

وتحدثت أحلام راشد، عضو مجلس محافظة بابل، عن قرار المجلس في مقاضاة أي جهة سياسية أو فرد يطالب بعودة سكان جرف الصخر إلى منازلهم شمال محافظة بابل.

من جانبه دان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي قرار مجلس محافظة بابل واعتبره انتهاكا صريحا للحقوق المدنية وشرعنة لمشاريع #التغيير_الديموغرافي المبنية على دوافع #طائفية.

أما أهالي جرف الصخر فيقول بعضهم إنهم يترقبون ردا قد يكون قريبا لشكاوى رفعوها لرئيس الحكومة حيدر العبادي تطالبه بالتدخل الفوري لحسم ملف عودتهم إلى مناطقهم وفقا لما وعد به مؤخرا بدراسة ملف جرف الصخر والسماح بعودة من لم يثبت تورطه بالإرهاب.