العراق.. ميليشيا الحشد تخطف وتبتز مواطنين

لم تتوقّف انتهاكات #ميليشيات_الحشد_الشعبي في #الموصل .. حوادثُ #خطف و #ابتزاز تطالُ الموصليين الميسورين، هذا ما كشفـَتْه قياداتٌ ميدانية في الحشد ِ العشائري، واصفين تلك التجاوزات، "بكوارثَ" تقترفُها فصائلُ من الميليشات، وبالأخص تلك الموالية لإيران، بحسب العشائر.

ويقول الشيخ إحسان محمد علي الحديدي، آمر فوج 21 حشد شعبي: يوجد حالات ابتزاز في داخل الموصل من قبل المليشيات غير المنتظمة وغير التابعة لحكومة بغداد. حدثت أكثر من حالتين أو ثلاث حالات حسب علمنا من ابتزاز في داخل الموصل وآخر حالة ابتزاز حصلت يوم أمس في قاطع الحدباء، نعم يوجد تهديد بالنسبة للأغنياء والميسورين الحال من قبل بعض الحشود ودخولهم قواطع غير قواطعهم فيتم خطف أو ابتزاز بعض الناس.

الحشودُ العشائرية ُ العربية ُ الموصلية اتهمت بغدادَ بالتمييز الطائفي، ما بين أبناء مقاتلي العشائر العربية في الموصل وفصائل الحشد الشعبي، التي زجّت في المدينة، سواءٌ في الحقوق ِ أو التسليح، حسب قول ِ العشائر.

وصرح الشيخ أحمد الشمري، قيادي في حشد عشائر الموصل قائلا إن هناك فرق هناك حشود تمتلك حتى السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط والدعم المادي والمعنوي، ويوجد حشود مثل الفوج 21 لم يستلموا رواتب 8 أشهر.

أما يوسف محمد صالح، متطوع في الحشد العشائري الموصلي فطالب الحكومة الدعم المادي قائلا صار لنا تسعة أشهر بدون راتب.

ويحذرُ مراقبون من أن تلكَ الانتهاكات ستعيد الموصلَ إلى مربَّعِها الأول، مربّع انهيارِ الأمن في ثاني مدينة من مدن العراق، بسبب قطع حبال الثقة ما بين المواطن ورجل الأمن.