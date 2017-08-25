العراق.. اقتحام مركز قضاء تلعفر واستعادة نصف مساحته

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في #العراق سيطرة قواتها على عدد من أحياء #تلعفر الشمالية والجنوبية الشرقية، وتكبيد تنظيم #داعش خسائر كبيرة، فيما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مركز القضاء واستعادت حي المعلمين، إضافة لمبانٍ حكومية.

وقالت قيادة العمليات العسكرية، إن قواتها ضيقت الخناق على المتطرفين في محاور القتال الثلاثة بينما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مركز تلعفر وباتت تقاتل هناك بعد استعادة حي المعلمين.

واستعادت القوات الحكومية نحو نصف مساحة تلعفر ومحيطه، وقتلت المئات من عناصر #داعش بمساعدة من طائرات التحالف الدولي، كما انتزعت من قبضة التنظيم عددا من مراكز قياداته.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن التنظيم نشر قناصة وانتحاريين في حيين قديمين هما السراي والقلعة في محاولة للاحتفاظ بهما أطول فترة ممكنة كما فعلها في أحياء الموصل القديمة.