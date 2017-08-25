القوات العراقية تصل مركز مدينة تلعفر والقلعة القديمة

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن اختراقه دفاعات داعش بمركز تلعفر والقلعة القديمة.

وكانت القوات العراقية، أعلنت في وقت سابق، أنها استعادت كامل ناحية المحلبية شرقي تلعفر. وقال قائد عمليات #قادمون_ياتلعفر الفريق عبدالأمير رشيد يارالله إن الجيش العراقي بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي حررا ناحية المحلبية بالكامل والمؤلفة من 13 حي ومنطقة، وفتحا الطريق الاستراتيجي من الكسك باتجاه محافظة صلاح الدين .

وكانت الشرطة الاتحادية قد أعلنت، أنها اقتحمت بمساندة ميليشيات #الحشد_الشعبي حي "السعد" شمال غرب مدينة تلعفر، وسيطرت على ما نسبته 60% من مناطق الحي، فيما توغلت قطعات الرد السريع في حي الربيع القريب من حي السعد، مشيرة إلى هروب عناصر داعش باتجاه مركز القضاء.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتحام الفرقة المدرعة التاسعة لناحية #المحلبية شرق تلعفر وسط تراجع ملحوظ في قدرات المتطرفين الدفاعية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي أكد خلال جولة تفقدية في قضاء تلعفر الخميس أن القوات المشتركة تقدمت بشكل سريع في المعارك. وأشار إلى أن القوات المشتركة باتت تقاتل التنظيم في مركز القضاء بعد أن سيطرت على نصفه.