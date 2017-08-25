تعرف على ناحية المحلبية التي خسرها داعش بتلعفر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، سيطرة القوات على ناحية #المحلبية التي تبعد نحو 17 كيلومترا جنوب شرق #تلعفر.

ووفق بيان الفريق عبد الأمير يار الله، قائد العمليات، فإن القوات العراقية وميليشيات الحشد، استعادت بالكامل ناحية المحلبية وفتحت الطريق الاستراتيجي الذي يربط ناحية الكسك بمحافظة صلاح الدين.

وتضم المحلبية 13 حيا سكنيا. وتقع بين غرب الساحل الأيمن للموصل وجنوب شرق تلعفر، وتمركز تنظيم داعش في المحلبية، مستغلا الطبيعة الجغرافية المعقدة والوعرة للناحية.

وكان يهاجم منها الساحل الأيمن للموصل، ويغذي تلعفر بالمقاتلين، لهذا كان يجب استعادة المحلبية لحماية أيمن الموصل وتلعفر.

كانت القوات فور انطلاق العملية العسكرية لاستعادة تلعفر باشرت بقطع الطريق بين المحلبية وتلعفر من جهة وطريق الكسك تلعفر أيضا، وعزلت الناحية ثم سيطرت اليوم عليها.