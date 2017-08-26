القوات العراقية تقترب من السيطرة على كامل تلعفر

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة #استعادة_السيطرة على نحو تسعين في المئة، المساحة الإجمالية لمدينة #تلعفر بعد سبعة أيام من المعارك ضد تنظيم #داعش، وأفادت المصادر بأن إعلان حسم المعركة لن يستغرق وقتا طويلا وربما ساعات.

فبعد سبعة أيام من المعارك القوات العراقية تقترب من استعادة السيطرة على مركز قضاء تلعفر، وأعلن قائد الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال العراق الفريق الركن عبدالأمير يارالله، استعادة السيطرة على حي القلعة مركز القضاء ورفع العلم العراقي فوق القلعة الأثرية، بينما أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب فرض سيطرتها على على الجزء الجنوبي من مركز تلعفر بالكامل بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش استمرت لعدة أيام.

كما فرضت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على عدة قرى جنوب شرق تلعفر، إضافة إلى مرتفعات زمبر المطلة على المدينة والتي كان يتخذها التنظيم كمخبأ له.

وعلى الجبهات الشمالية، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية انتهاء واجباتها القتالية بعد السيطرة على حيي القادسية والربيع، واستطاعت قطعات الجيش استعادة عدد من القرى والتي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن التخوم الشرقية لتلعفر.

ومع التقدم السريع الذي تحرزه القوات العراقية في معركة تلعفر، أعلنت مصادر أمنية أن إعلان استعادة كامل المدينة لن يستغرق وقتا طويلا.