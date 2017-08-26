فرنسا: كل الجهود منصبة على معركة تلعفر

قالت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي، اليوم السبت، من العراق إن كل الجهود منصبة على معركة تلعفر.

وأضافت وزيرة دفاع فرنسا خلال مؤتمر صحفي "سنكون دائما إلى جانب العراق في الحرب كما في السلم".

من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن المعركة ضد داعش مستمرة رغم الانتصارات.

ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري للصحفيين في بغداد إن القوات العراقية انتزعت 70% من تلعفر من تنظيم داعش.

وفي الموضوع السوري، قال لودريان: "لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سوريا بالتزامن مع استمرار الحرب ضد داعش. وأضاف أنه لا يوجد شرط مسبق برحيل رئيس النظام السوري بشار #الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموضوع الأساسي في سوريا هو محاربة #داعش

ووصل السبت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي إلى بغداد، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي العراقي.

وسيناقش الوزيران مع القادة العراقيين مسار الحرب على تنظيم داعش، وتأمين الاستقرار في المدن التي تدمرت بسبب المعارك التي خيضت لتحريرها من التنظيم المتطرف، ومساعدة النازحين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين.

وفرنسا هي شريك رئيسي في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب.