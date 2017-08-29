العبادي: نقل دواعش من لبنان لحدود العراق غير مقبول

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن نقل عناصر #داعش من #لبنان إلى الحدود العراقية أمر غير مقبول.

فيما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النائب محمد الكربولي أن اتفاق ميليشيات #حزب_الله اللبناني مع التنظيم أمر خطير وملف دولي ينبغي على الحكومة والخارجية العراقية التحرك لمعرفة خفاياه.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الإيعاز الفوري بإطلاق عمليات استعادة القائم غرب محافظة #الأنبار بأسرع وقت.

وقال الكربولي إن "جميع الاتفاقيات التي تحصل خارج الحدود تكون على حساب الشعب العراقي وأبناء المحافظات المتضررة من تنظيم داعش"، مبينا أن "الحديث عن اتفاق حزب الله وداعش هو أمر خطير جدا، ولو صحت الأنباء عن دخولهم للقائم فهو أمر أخطر".