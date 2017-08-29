تلعفر.. العثور على مبنى اعتقل فيه داعش كل معارضيه

أعلنت مصادر أمنية عراقية الاثنين عن اقتحام مبنى كبير غرب قضاء #تلعفر كان تنظيم #داعش يعتقل في داخله مدنيين من تلعفر ومناطق مختلفة من مدينة #الموصل بتهم التعاون مع #القوات_العراقية وعدم الإنضمام إلى صفوف التنظيم .

ويقع المبنى المذكور في منطقة تسمى أبو ماريا في قضاء تلعفر أقصى غرب الموصل اتخذ التنظيم من مبنى حكومي سابق فيها، سجنا أحكم أسواره واعتقل بداخله كل معارضيه.

وبعد هزيمة داعش هرع إلى ذلك السجن الأهالي على أمل إنقاذ أبنائهم الذين تراوح مصيرهم بين القتل أو النقل إلى سجون أخرى، يحتفظ بها المتطرفون غرب البلاد.

وأفاد الأهالي بأن داعش شن حملة اعتقالات مكثفة قبيل وصول القوات الحكومية واستخدم أساليب مختلفة في تعذيب من خرج عن طوعه .

من جانبها أشارت مصادر أمنية إلى أن مداهمة سجون داعش لطالما أدت إلى زنزانات فارغة حملت في جنباتها آثار تعذيب .

