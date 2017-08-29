تلعفر.. انتحاريو داعش وعبواته يعيقون التقدم في العياضية

أعلنت عمليات "قادمون يا تلعفر " الاثنين عن استمرار #القوات_العراقية بالتقدم داخل منطقة #العياضية ، آخر معاقل #داعش في #تلعفر ، وسط حذر شديد بسبب استخدام التنظيم سيارات مفخخة وانتحاريين، دمرت أكثرها عن بعد فيما قصفت مدفعية الجيش تجمعات التنظيم ومخازن أسلحته وسط العياضية

لذا قد تستغرق المعارك حسب عمليات تلعفر وقت أكثر بقليل مما خطط له بسبب المواجهات العنيفة التي يبديها عناصر التنظيم وزجه بالمفخخات والإنتحاريين على مداخل العياضية، كما نشره قناصة على أسطح المباني لعرقلة تقدم القوات الحكومية التي أبطأت من تقدمها لإنقاذ المدنيين العالقين هناك عبر ممرات آمنة.

على الرغم من تلك العوائق أوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المواجهات في العياضية قد تحسم خلال الساعات القادمة بعد أن أحكمت القوات العراقية محاصرة المنطقة من كافة جهاتها والتفاف قوة خاصة من المدخل الغربي للعياضية لسد منافذ الهروب أمام التنظيم

وكانت مصادر محلية قد تحدثت مؤخراً عن فرار عناصر من داعش من ضمنهم قياديين في اتجاه #سوريا بواسطة مهربين من منطقة حردان المجاورة تلقوا مبالغ مالية.

