العراق.. عشرات الدواعش يستسلمون للبيشمركة قرب تلعفر

في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية تقدمها ضد داعش في منطقة تلعفر، أعلنت قوات #البيشمركة الكردية عن اعتقالها لعشرات المسلحين التابعين للتنظيم بالقرب من قضاء تلعفر.

وأوضحت مصادر البيشمركة ان اعتقال العناصر تم في منطقة سهل المالح قرب قضاء تلعفر، وذلك بعد ان سلموا انفسهم للقوات الكردية لدى وصولهم الى نقاط تمركزها.

وأضافت المصادر ان المسلحين المعتقلين اضطروا للفرار من ناحية العياضية مع اسرهم بعد إطباق القوات العراقية الحصار عليهم.

هذا وكشفت قيادة #الشرطة_الاتحادية العراقية السيطرة على 50% من مساحة ناحية #العياضية شمال قضاء #تلعفر، وفقا لقناة "الحدث"، الأربعاء.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جود،ت في بيان، إن "قواته تواصل تقدمها باتجاه مركز ناحية العياضية آخر معاقل داعش شمال تلعفر من ثلاثة محاور.

وأضاف أن الشرطة الاتحادية "تنشر الأسلحة الساندة والقناصين وتكثف قصفها الصاروخي على مقرات التنظيم"، مشيراً الى أن "داعش يستخدم العبوات الناسفة والنيران البعيدة لعرقلة تقدم القطعات وإطالة أمد المعركة".

وسيُعلن النصر الكامل للقوات العراقية على داعش فور استعادة بلدة العياضية الواقعة على الطريق الرابط بين تلعفر و #الحدود_السورية، وتعد تلك البلدة آخر جيوب تنظيم داعش في محافظة #نينوى.

وأفادت القوات العراقية المشتركة أنها تخوض معركة هي الأشرس، وأكدت أن مقاتلي داعش يقاومون بشدة، ولم يبق أمامهم سوى الموت أو الاستسلام

ووفقا لمعلومات المخابرات العسكرية، فإن المئات من متطرفي داعش يتحصنون داخل منازل العياضية بعد أن فروا من تلعفر.