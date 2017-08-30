العراق وتركيا يرفضان مشاركة كركوك في استفتاء كردستان

رفض العراق وتركيا قرار مجلس محافظة كركوك المشاركة في #استفتاء #انفصال إقليم #كردستان، وفقا لقناة "الحدث"، الأربعاء.

ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء بالقرار الخاطئ وغير الدستوري، مشيرا إلى أن التعاون الذي تم بين جميع أطياف الشعب العراقي هو السبب وراء الانتصار على تنظيم #داعش، رافضا تقسيم البلاد ومطالبا بالحفاظ على وحدتها.

وقرر إقليم كردستان العراق رفض كافة الضغوط الدولية الرامية إلى تأجيل الاستفتاء، وأعلن عزمه تنفيذ خططه في نهاية سبتمبر/أيلول.

وإلى ذلك، اعتبر بيان للخارجية التركية مشاركةَ كركوك في استفتاء إقليم كردستان العراق بمثابة "حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء".



البيان عبر عن قلق أنقرة حيال القرارات التي اتخذها الإقليم، مؤكدا أنه لا صلاحية لمجلس محافظة كركوك للتصويت على مشاركة المحافظة باستفتاء استقلال كردستان.

ولمحت أنقرة إلى أن القرار المذكور اُتخذ وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية.

ويتنازع كل من إقليم كردستان والحكومة المركزية في #بغداد على محافظة كركوك المتعددة الطوائف والأعراق.