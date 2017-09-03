الحويجة تنتظر ساعة الصفر.. ولا اتفاق في تلعفر

لا تزال اتهامات نوري المالكي للحكومة والجيش العراقي محل رفض رسمي، فقد كررت وزارة الدفاع العراقية نفيها الاتهامات التي ساقها رئيس الوزراء الاسبق في وقت سابق حول عقد صفقة مع مقاتلي تنظيم داعش للخروج من قضاء تلعفر وتأمين ممرات له.

وقال عبدالأمير اليارالله قائد عمليات عائدون يا نينوى إن عناصر التنظيم لم يستسلموا للقوات العراقية.

وأضاف يار الله أن خسائر القوات العراقية خلال الحملة العسكرية التي انتهت بتحرير قضاء تلعفر شمالي البلاد الخميس من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي اسفرت عن مقتل 115 عنصرا من القوات المشتركة وأصابة نحو 700 آخرين دون توضيح تفاصيل انتماءاتهم للجيش او الشرطة وميليشيات الحشد الشعبي.

هذا وقد بدأت القطاعات العسكرية العراقية التوجه إلى الحويجة الواقعة غربي محافظة كركوك النفطية استعدادا لإطلاق معركة استعادة المدينة من قبضة داعش، هذه العملية تأتي وسط جدل بشأن مشاركة قوات البيشمركة في ظل الخلافات السياسية المتواصلة بين بغداد وأربيل.

وبحسب مراقبين فإن بغداد تتخوف من محاولة سيطرة قوات البيشمركة على المنطقة في حال مشاركتها استعادة القضاء من التنظيم.



فيما تتخوف أربيل من امكانية انشاء قاعدة عسكرية للجيش العراقي على حدود الاقليم.