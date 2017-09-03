رئيس تشخيص مصلحة إيران بالعراق لتوحيد الاحزاب الشيعية

قالت مصادر إيرانية، إن زيارة رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود الهاشمي الشاهرودي الحالية للعراق، كانت بطلب من خامنئي من أجل توحيد الأحزاب "الشيعية"، بعد الخلافات المتصاعدة بينها تمهيدًا للدخول بقائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.



ونقل موقع "خبر فارسي" الايراني إن "رجال دين بارزين في مدينة كربلاء تمكنوا من ترتيب لقاء يجمع محمود الشاهرودي مع المرجع الشيعي علي السيستاني"، على أن يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، فيما تجري محاولات لجمعه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد أن كان التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور قادة في هيئة ميليشبيات الحشد الشعبي.