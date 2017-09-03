وفد إيراني يلتقي بارزاني بهدف إنهاء الخلافات مع بغداد

كشفت مصادر كردية لصحيفة "الحياة" أن وفداً إيرانياً برئاسة السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر، زار أربيل والسليمانية والتقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني ومسؤولين أكراد آخرين في مسعى لعرض تسوية شاملة للخلافات المالية مع بغداد تشمل جميع القضايا العالقة بما فيها النفط والمستحقات المالية.

الأمر الذي قد يسمح بتأجيل الإستفتاء على استقلال كردستان المقرر في 25 من الشهر الجاري.

وأشارت المصادر الكردية الى أن هذه الزيارة الثانية للوفد الايراني خلال شهر لإقليم كردستان.

هذا ودعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر اجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

بارزاني قال في رسالته الى الجالية الكردية في كوبنهاجن إن الهدف من الاستفتاء هو تأسيس دولة للحفاظ على شعب كردستان من المخاطر والمحن.

مضيفا ان الدولة العراقية لم تلتزم بالشراكة مع الاقليم واستمرت بالتنكر لها.

وأشار بارزاني الى أن الشعب الكردي ليس مجبرا على اللتعايش مع العراق مؤكدا ان العلاقة بين الاقليم وبغداد يجب أن تقوم على أساس دولتين جارتين ومتآخيتين ومتعايشتين سويا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.