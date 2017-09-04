داعش يجبر شباب بمناطق تابعة للحويجة للانضمام إلى صفوفه

اعلنت مصادر محلية في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة في كركوك ان تنظيم داعش اجبر الشباب من هم في سن العشرين للانضمام الى صفوفه ونشر قناصيه فوق المباني لرصد اي حركة المدنيين باتجاه القوات المشتركة في حال اعلان المعركة.

واضافت المصادر ان داعش زرع العبوات الناسفة بكثافة ولغّم حاويات النفايات قرب منازل المواطنين الذين تركوا منازلهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي فيما اكدت مصادر عسكرية عراقية ان ميليشيات الحشد الشعبي ستكون مهمتها تطويق القضاء من جهة جبال حمرين شرقا دون اقتحامه مع القوات النظامية وذلك لتلافي اي تماس مع قوات البيشمركة الكردية.

