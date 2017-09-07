مرجع شيعي يتهم جهات مقربة من حزب الله بمحاولة اغتياله

اتهم المرجع الديني العراقي فاضل #البديري مساء الأربعاء جهات مقربة من ميليشيا #حزب_الله اللبناني بالوقوف خلف محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل يومين.

وأوضح البديري أن الحادثة جاءت نتيجة استنكاره ورفضه لاتفاقية حزب الله مع #داعش القاضية بنقل عناصر الأخير إلى الحدود العراقية.

كما أكد البديري أن التهديدات مستمرة منها بالقتل من جهات مسلحة في حال عدم الاعتذار عن بيان استنكاره لصفقة حزب الله- داعش.

كما شدد على أنه تلقى عدداً من المكالمات ورسائل التهديد، من قبل أشخاص قالوا إنهم مناصرون ومؤيدون لحزب الله، وقد طلبوا منه التراجع عن انتقاداته السابقة لتلك الصفقة، التي أبرمت الأسبوع الماضي وقضت بنقل حوالي 600 عنصر من داعش ومدنيين من #القلمون_الغربي على الحدود اللبنانية السورية إلى #دير_الزور شمال سوريا بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وتابع قائلاً إن من اتصل به هدده بعواقب وخيمة في حال تم انتقاد حزب الله وزعيمه حسن نصرالله.

يذكر أن البديري كان تعرض مساء الثلاثاء، لمحاولة اغتيال أثناء خروجه من مجلس عزاء بأحد شوارع #النجف ، من قبل مجموعة مسلحة اشتبكت مع حمايته ولاذت بالفرار بعد أن ألقت ثلاثة قنابل يدوية على موكبه، فنقل إلى مستشفى الصدر التعليمي، إلا أنه لم يصب بجروح خطيرة.