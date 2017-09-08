العراق.. تعزيزات عسكرية استعداداً لمعركة الحويجة

أعلن قائد الشرطة الاتحادية في #العراق الفريق رائد جودت، الجمعة أن قوات الشرطة الاتحادية دفعت بتعزيزات عسكرية من وحدات المغاوير الخاصة والآليات المدرعة وكتائب المدفعية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، وذلك من أجل استكمال جهوزية #القوات_العراقية للمشاركة في عمليات استعادة ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم #داعش.

وأوضح الفريق جودت أن التعزيزات العسكرية توجهت إلى قضاء #الحويجة جنوب غرب #كركوك ومناطق غرب العراق في محافظة #الأنبار، بالإضافة إلى منطقة #الشرقاط شمال محافظة #صلاح_الدين .

هذا وتوقع مراقبون أن تنطلق العمليات العسكرية لتحرير تلك المناطق من المتطرفين بشكل متزامن في العشرين من سبتمبر، وبإسناد من #التحالف الدولي والحشد العشائري.