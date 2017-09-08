العراق.. داعش يلغي صلاة الجمعة في مساجد الحويجة

أفاد مصدر محلي في #كركوك، الجمعة، أن "داعش" ألغى صلاة الجمعة في أغلب مساجد الحويجة بالعراق بشكل مفاجئ وسط استنفار واسع لخلاياه المسلحة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تنظيم #داعش عمد إلى إلغاء صلاة الجمعة في أغلب مساجد #الحويجة بشكل مفاجئ وسط استنفار واسع لخلاياه المسلحة في الأماكن والتقاطعات الحيوية داخل القضاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أغلب القيادات المعروفة في داعش داخل الحويجة متوارية عن الأنظار منذ أيام، وسط معلومات تتحدث عن هروب البعض منهم خارج الحويجة مع عوائلهم".

ويخضع قضاء الحويجة لسيطرة "داعش" منذ يونيو/حزيران 2014 وهو من أهم معاقل التنظيم في كركوك، وتجري التحضيرات اللازمة لإعادة تحريره.