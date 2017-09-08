بغداد: لن نلتزم بنتائج استفتاء إقليم كردستان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة الاتحادية لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم #كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن #بغداد لا تريد الدخول في "صراع داخلي"، فيما أكد عدم وجود أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد، وأن الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية وفقا للدستور.

وأكد مكتب رئيس الحكومة العراقية أنه لا يحق لطرف أن يغير واقع #العراق برغبة أحادية الجانب، "بدون موافقة الطرف الآخر".

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في حوار مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية، إن "الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير شرعية ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة العراقية في الرغبة بالحصول على مخرج يحافظ على وحدة البلاد".