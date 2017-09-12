بارزاني مجددا: الاستفتاء سيجرى في موعده

جدد رئيس إقليم #كردستان مسعود بارزاني تأكيده أن استفتاء استقلال إقليم كردستان سيجري في موعده المحدد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مشددا على أن الإقليم سيستمر في المحافظة على حماية الاستقرار والتعايش السلمي المشترك وفق تعبيره.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس مسعود البارزاني أبلغ الممثل ‏الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في #العراق يان كوبيتش، الذي أبدى رؤية وملاحظات الأمم المتحدة حول عملية الاستفتاء في إقليم كردستان، والمباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد.

وأكد رئيس إقليم كردستان أن قرار إجراء الاستفتاء قرار يعود لشعب كردستان، وهو حق قانوني وطبيعي.